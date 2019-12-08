سوزوكي تعلن تخفيضاً جديداً على موديلات 2019.. تعرف على قيمتها

بعد تراجع أسعار " رينو " renault و" نيسان " nissan و" فورد " ford ، انضمت إليهم شركة "سوزوكي" وقررت تخفيض أسعار السيارة سوزوكي ديزاير 2020 و suzuki artega





وكشفت الشركة عن تخفيضات جديدة على موديلات أرتيجا suzuki artega في الوقت الحالي حيث جرى تخفيض سعر السيارة الـMPV الي 267 ألف جنيه لموديلات 2019





وتتوفر السيارة suzuki artega في مصر بمحرك 4 سلندر 1400 سي سي بقوة 93 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات .





ووصل سعر السيارة suzuki artega الي 267 ألف جنيه بعد أن كان سعرها في السابق 280 ألف جنيه ليكون التخفيض الجديد في سعر السيارة بقيمة 13 ألف جنيه و تم تخفيض سعرها من قبل وذلك لموديلات 2019 التي لاتزال متاحة من السيارة قبل طرح موديلات 2020 منها.



