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أخبار البلد

وزارة الأوقاف تنظم جلسة الحوار الوطني التحضيرية لمؤتمر الشأن العام

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:49 م
جانب من الجلسة
جانب من الجلسة
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عبدالله سليم
عقدت وزارة الأوقاف المصرية بالتنسيق مع مؤسسة الأهرام الصحفية، جلسة الحوار الوطني التحضيرية لمؤتمر الشأن العام.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، دعا مؤسسة الأهرام إلى تبني فكرة عودة الصالونات الثقافية، لتشجيع ثقافة النور في مواجهة ثقافات أهل الظلام ، مع تأكيده على إسهام هذه الصالونات في نشر الثقافة الرصينة، في حضور عدد من الكتاب والصحفيين والمثقفين.

وأوضحت الوزارة أن الاستجابة جاءت من مؤسسة الأهرام ، حيث حددت السبت : ٢٨-١٢-٢٠١٩م موعدًا لصالونها الثقافي الأول في تمام الساعة السادسة مساء ، بعنوان : « تجديد الخطاب الديني» .

وقال وزير الأوقاف، إن الوعي وصدق الانتماء أهم ركائز الأمن القومي لأي دولة، مشيرًا إلى أن الدولة تعطي قضية بناء الوعي ومعركة الوعي أهمية بالغة.

وأوضح أن الدولة تهتم بتحصين الشباب والنشء بالوعي السليم والفكر الرشيد، وقيم الولاء والانتماء ، من خلال مواجهة التحديات المعاصرة ولا سيما حروب السوشيال ميديا وحروب الجيل الرابع .
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