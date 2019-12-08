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مرأة

أنت ملهم وتتمتع بشخصية متكاملة...8ديسمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:17 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد نصيحة الأبراج للمواليد 8 ديسمبر.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 8 ديسمبر فإن ذلك يعني أنك محدد، ولديك شخصية قوية، وقوتك تنبع من داخلك.. أنت ملهم وتتمتع أيضا بشخصية متكاملة، وتتحلى بروح الكرم.

نصيحة:

عام ٢٠٢٠ تشعر في كثير من الأحيان بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد. حافظ على اتزانك النفسي وتماسكك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.
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