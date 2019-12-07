العراق: انفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة

أوردت قناة قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم /السبت/ أن عبوة ناسفة انفجرت شمال شرقي مدينة بعقوبة.
ونقلت القناة عن مصدر أمني في محافظة ديالي - لم تسمه - القول إن "عبوة ناسفة انفجرت اليوم قرب ناحية العبارة شمال شرقي مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالي"، مضيفا أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث، ومنعت المواطنين من الاقتراب.
ونقلت القناة عن مصدر أمني في محافظة ديالي - لم تسمه - القول إن "عبوة ناسفة انفجرت اليوم قرب ناحية العبارة شمال شرقي مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالي"، مضيفا أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث، ومنعت المواطنين من الاقتراب.