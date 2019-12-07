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أخبار العالم

العراق: انفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:55 م
صدى البلد
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ا ش ا
أوردت قناة قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم /السبت/ أن عبوة ناسفة انفجرت شمال شرقي مدينة بعقوبة.

ونقلت القناة عن مصدر أمني في محافظة ديالي - لم تسمه - القول إن "عبوة ناسفة انفجرت اليوم قرب ناحية العبارة شمال شرقي مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالي"، مضيفا أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث، ومنعت المواطنين من الاقتراب.
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