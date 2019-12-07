العراق: انفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة

أوردت قناة قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم /السبت/ أن عبوة ناسفة انفجرت شمال شرقي مدينة بعقوبة.



ونقلت القناة عن مصدر أمني في محافظة ديالي - لم تسمه - القول إن "عبوة ناسفة انفجرت اليوم قرب ناحية العبارة شمال شرقي مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالي"، مضيفا أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث، ومنعت المواطنين من الاقتراب.