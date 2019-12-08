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منوعات

الشفايف الشيطانية .. نوع جديد من التجميل يثير الضجة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 02:22 ص
الشفايف الشيطانية
الشفايف الشيطانية
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عزة عاطف
استعدوا لظاهرة جديدة من تريندات التجميل الغريبة التي تفاجئنا يوميًا، فبعد موضة الحواجب المتعرجة والسميكة، والرموش المتشابكة، تظهر اليوم "الشفاه الشيطانية".

وهو الأمر الذي أثار الكثير من الاهتمام والقلق على الإنترنت، فبعد استخدام "الفيلر" لتبدو الشفاه في مظهر ممتلئ ومنفوخ، يتم الآن اللعب في الشفاه بالتجميل لتظهر "مموجة" أو متعرجة.

تعتبر الشفاه الشيطانية "اتجاهًا جديدًا في استخدام الفيلر"، فقد انتشرت كميات كبيرة من الصور تظهر نساء بأشكال شفاه جديدة ذات حواف متموجة بدلًا من الخطوط العريضة الملساء.

ووفقًا لصحيفة ذا صن، أطلق على هذه الخطوط المتموجة أو المدببة اسم "الشفاه الشيطانية"، بالإضافة إلى اسم آخر هو "الشفاه الأخطبوطية".

وهنا حيث تصبح الأمور أكثر غرابة، يزعم بعض الناس أن هذه الشفاه ذات المظهر الغريب هي اتجاه كامل التطور يحدثه الأشخاص من خلال وضع إستراتيجي جديد "للفيلر".

المريح في الأمر أنه حتى الآن لم يعلن جراح التجميل أو الخبراء عن قدرتهم على تحويل الشفاه إلى هذا المنظر الغريب المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ومع ذلك تنشر الصور تحت هاشتاج #devillips لأشخاص يتفاعلون برعب مع "التريند" ويستخدمون الصور لإثارة الضجة.
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