من أهم صناع السينما.. أحمد خالد صالح بصحبة طارق العريان

نشر الفنان أحمد خالد صالح، عبر حسابه على موقع إنستجرام، صورة، برفقة المخرج طارق العريان.



وعبّر أحمد خالد صالح عن حبه للفنان طارق العريان، وعلق على الصورة: "من اهم صناع السينما في مصر شكرا على كلامك وتشجيعك يا استاذ".



يذكر أن أحدث أعمال أحمد خالد صالح فيلم "الفيل الأزرق 2"، إخراج مروان حامد، تأليف أحمد مراد، وبطولة كريم عبد العزيز، ونيللى كريم ، هند صبرى وشيرين رضا، وإياد نصار، و من إنتاج شركة "سينرجى".



فيلم الفيل الأزرق 2 تبدأ أحداثه بعد 5 سنوات من الجزء الأول، ويتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة "8 غرب حريم"، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.



وشارك أحمد خالد خلال رمضان الماضي في مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.



مسلسل "أبو جبل" بطولة كل من دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، محمد على رزق، عايدة رياض، أحمد خالد صالح وسناء شافع.

