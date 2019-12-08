الأهلي يعود للتدريبات استعدادًا لمواجهة وادي دجلة

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريباته اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس.



وحقق الفريق الأول الفوز على الهلال السوداني 2-1 وحصد أول ثلاث نقاط في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وحدد الجهاز الفني العاشرة صباح اليوم موعدا لتجمع اللاعبين داخل النادي، على أن يبدأ المران في الحادية عشرة صباحا.



ويستعد الأهلي لمباراة وادي دجلة التي تقام يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري العام، ويسعى الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، لاستمرار انتصارات الفريق في مسابقة الدوري، علي أن يتم إغلاق ملف إفريقيا بشكل مؤقت.