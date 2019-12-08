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رياضة

شباب الأهلي يواجه إنبي في دوري الجمهورية

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:04 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يلتقي فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ اليوم مع ضيفه إنبي، في المباراة التي تجمعهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٦ من دوري الجمهورية.

يحاول الأهلي خلال مباراة الغد العودة لتحقيق الانتصارات لكي يواصل الابتعاد بصدارة ترتيب الدوري، وذلك بعد تعادله في الجولة السابقة مع طلائع الجيش سلبيًا، حيث ركَّز عمرو أنور مدرب الفريق خلال التدريبات على استغلال كل الفرص للتهديف، وتمرير الكرة بشكل دقيق، والتعامل الجيد مع الكرات العرضية.

ورغم تعادل شباب بالأهلي في الجولة السابقة ولكنه حافظ على صدارة الدوري، بعدما رفع رصيده إلى ٣٥ نقطة، بفارق ٣ نقاط مع منافسه الإسماعيلي الذي تعادل مع مصر المقاصة سلبيًا، ليصل رصيده إلى ٣٢ نقطة في المركز الثاني.

فريق الشباب بالأهلي فاز هذا الموسم في ١٠ مباريات، وتعادل في ٥ مباريات، ولم يتلق أي هزيمة، حيث تعادل مع سموحة ١ – ١، وفاز على الزمالك ٣ – صفر، وعلى الاتحاد السكندري ٢ – ١، وعلى الجونة ١ – صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٣ – ١، وتعادل مع إف سي مصر ١ – ١، ثم فاز على طنطا ٥ – ١، وعلى المصري ٧ – ٣، وعلى دجلة ٣ – ٢، وعلى أسوان ٤ – صفر، وتعادل مع الإسماعيلي ٢ – ٢، وفاز على المقاصة ٣ – صفر، وتعادل مع المقاولون العرب سلبيًا، وفاز على بيراميدز ٢ – صفر، وتعادل مع طلائع الجيش سلبيًا، مسجلًا ٣٧ هدفًا بينما تلقت شباكه ١٢ هدفًا.

ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد ٩٩ بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًا، وياسر رجب مدربًا عامًا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد إخصائي التدليك.

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