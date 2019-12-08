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رياضة

نور الشربيني: الإسكواش يستطيع تحقيق إنجاز حال انضمامه لـ الأولمبياد

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:01 ص
نور الشربيني
نور الشربيني
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حسن العمدة
أكدت نور الشربيني بطلة العالم في الإسكواش، ثقتها في أن لعبة الاسكواش قادرة على تحقيق إنجازات حال انضمامها إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وأضافت نور الشربيني لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "الإسكواش في مصر دائمًا ما يحقق إنجازات في مختلف البطولات".

وأعربت عن بالغ سعادتها بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنتخب الإسكواش بعدما حصد بطولة العالم للكبار والناشئين، مؤكدة أن التكريم يمثل حافزًا قويًا للاعبين.

كانت نور الشربيني المصنفة الرابعة عالميا قد توجت ببطولة العالم للاسكواش والتي أقيمت بالأهرامات خلال الفترة بين 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر، عقب تغلبها على المصرية رنيم الوليلي المصنفة الأولى على العالم.
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