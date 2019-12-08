اختيار فلسطينية للمشاركة في أسبوع الموضة بـ نيويورك 2020.. صور

وقع اختيار إدارة أسبوع الموضة بنيويورك، على الفلسطينية آية مصري للمشاركة في أسبوع الموضة العربي، والمقرر انطلاقه مطلع عام 2020 ويشارك فيه 45 عارضا وعارضة من مختلف الدول.



وجاء اختيار الفلسطينية آية مصري للمشاركة في الأسبوع العالمي للموضة العربية لنشر ثقافة موضة الفتاة العربية المحجبة في أكبر المحافل الدولية بنيويورك.



وكانت مصممة الأزياء آية مصري من بين 45 عارض منهم 13 مصمم عربي، و8 مصممي أزياء من إفريقيا.



وتعد آية مصري، من أشهر مصممي الأزياء في دولة فلسطين، وبدأت شهرتها فى عالم الأزياء والموضة منذ أكثر من 5 سنوات.



واستطاعت آية مصري، أن تؤسس علامتها التجارية الخاصة A2STYLE المعروفة بصنع قطع نابضة بالحياة وفريدة من نوعها وعصرية.