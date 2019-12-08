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توك شو

خبير طب نفسي: مصر أقل دول العالم في حالات الانتحار.. فيديو

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 02:39 ص
الدكتور هاشم بحرى
الدكتور هاشم بحرى
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قسم التوك شو
قال الدكتور هاشم بحرى أستاذ الطب النفسي، إن الحضارة هي الجينات التي تشكل 20% من سلوكنا والثقافة المكتسبة تشكل 80%.

وأضاف "بحرى " خلال مداخلته في برنامج " من مصر " مع الإعلامي "عمرو خليل" والإعلامية " ريهام ابراهيم" المذاع على قناة " cbc"، أن المصارحة الداخلية هي قبول عيوبك ومميزاتك وأن تكون في حالة تصالح معهم ، حتى تستطيع تقبل أخطاء الآخرين.

وأوضح "بحرى " أن الإنسان قابل أن يكون على صواب أو خطأ ولا يجب على الأشخاص إصدار الأحكام على بعضهم البعض.

وأشار "بحرى" إلى أن بناء على الإحصائيات فإن مصر هي أقل دول العالم في حالات الانتحار.

وتابع " بحرى "أن المنتحر قبل انتحاره بشهر يعطي اخطار الى المحيطين به أنه يائس وأنه ليس لديه القدره على التحمل ويقوم بطلب المساعدة وعند عدم الاهتمام به ينتحر.
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