وزير الشباب والرياضة: ملف رفع الأثقال فيه حاجة غلط.. ومن أخطأ سيعاقب

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تعليقا على أزمة العاب رفع الاثقال عقب سحب تنظيم البطولة من مصر، إن ملف رفع الأثقال "فيه حاجة غلط".



وأضاف في تصريحات هاتفية لفضائية " أون سبورت "، أنه تم وضع ملف رفع الأثقال بأكمله أما النيابة لمعرفة السبب الرئيسي في حدوث الأزمات الأخيرة.



وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الأجهزة الرياضة والدولة المصرية تساند محمد ايهاب وتقديم الدعم اللازم له، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل رفع الإيقاف نهائيا معلقا :" كل واحد أخطأ في حق أولادنا سيعاقب ".



وأعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال سحب تنظيم بطولة العالم للعبة من مصر، بعد صدور قرار بإيقافها لمدة عامين، بسبب حالات تعاطي المنشطات.



وقرر الاتحاد الدولي منح رومانيا حق تنظيم بطولة العالم، والمقرر إقامتها في مارس المقبل، وذلك بعد منافسة مع كلا من جورجيا، اليونان، بولندا، فورومانيا.