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رياضة

محمد صلاح: تعاملت مع الترسانة مثلما تعامل كارتيرون مع الزمالك

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 05:18 ص
محمد صلاح، المدير
محمد صلاح، المدير الفني للترسانة
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حسن العمدة
أكد محمد صلاح، المدير الفني للترسانة، أنه وافق على تدريب الفريق لإنه عاشق للتحدي.

وقال صلاح خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "تعاملت مع الترسانة مثل كارتيرون مع الزمالك من الناحية النفسية وتقوية روح اللاعبين المعنوية".

أكمل : "كنا نواجه إنبي الذي فاز على الزمالك، لذلك عملت على تقوية روحهم المعنوية، وأغلقنا الخطوط لأن التسجيل مبكرا كان سيربك اللاعبين".

وأتم : "لعبنا بروح كبيرة وكان هناك ثبات إنفعالي في ركلات الترجيح لذلك تأهلنا".
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