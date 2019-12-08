اتحاد الكاراتيه: تكريم السيسي أكبر دافع.. ونعدكم بالأفضل فى طوكيو 2020.. فيديو

قال محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، إن التكريم الذى حظى به أبطال اللعبة، من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، يدفعنا بقوة للاستمرار على منصات التتويج فى دورة الألعاب الأولمبية، طوكيو 2020.



وأضاف الدهراوي ، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الماتش»، الذى يقدمه الإعلامي، هانى حتحوت، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هذا التكريم هو الثالث فى أقل من عام ونصف، موضحا أن حرص الدولة على دعمنا وتكريمنا مع كل إنجاز، سيعطينا دفعة قوية لتحقيق المزيد خلال الفترة المقبلة.



وأشار الدهراوي، إلى أن مصر نجحت فى التتويج ببطولة العالم والتربع على عرش ترتيبه العام، حيث حققت البعثة المصرية 19 ميدالية متنوعة فى البطولة مقسمة إلى ٧ ذهبيات و4 فضيات و8 برونزيات بعد تحدى الظروف الصعبة وأحداث العنف التى شهدتها تشيلى خلال الفترة الماضية من مظاهرات وأعمال عنف واحتجاجات وصلت إلى الهجوم على فندق إقامة المنتخب ونقل مقر إقامته، فضلا عن حظر التجول الذى شهدته البلد المستضيفة للبطولة.



كما وعد محمد الدهرواي، الجماهير المصرية، بحصد العديد من الميداليات خلال دورة الألعاب الأولمبية، ورفع اسم مصر عاليا بالمحافل الدولية.

