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فن

لجين عمران تبهر متابعيها بأحدث إطلالة.. شاهد

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 05:27 ص
لجين عمران
لجين عمران
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محمد بدران
نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، فى احدث ظهور لها.

وظهرت لجين عمران بجيب أنيق باللون الاسود، وقميص جينز، وتركت شعرها بطريقة بسيطة، وغير متكلفة.

واعتمدت لجين على بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت من جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع لون أحمر الشفاه.

واشتهرت الإعلامية السعودية بأنها من الأسماء التى عرفت بأناقة ورقي إطلالاتها، فى مختلف المناسبات فدائما نجدها أنيقة في الحفلات والمناسبات بأسلوب راقي وترينها مرة أخرى بإطلالة ناعمة وستايل عصري وبسيط.
لجين عمران تبهر متابعيها بأحدث إطلالة.. شاهد
لجين عمران تبهر متابعيها بأحدث إطلالة.. شاهد
لجين عمران تبهر متابعيها بأحدث إطلالة.. شاهد
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