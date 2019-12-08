أعز الصحاب.. مصطفى خاطر يهنئ محمد السيد بعيد ميلاده

هنأ الفنان مصطفى خاطر، زميله في مسرح مصر، محمد السيد، بعيد ميلاده، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".



ونشر مصطفى خاطر، صورة جمعته مع محمد السيد وكتب عليها تعليقا: "كل سنة وانت طيب يا اعز الصحاب".



ويواصل مصطفى خاطر، تصوير فيلمه الجديد "اشباح اوروبا" وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، حيث تظهر هيفاء بشخصيتين (شقيقتان توأم.. إحداهما تعيش في إحدى الدول الأوروبية، والثانية مقيمة في حارة شعبية)، وتتعرض الفتاة الأوروبية لمواقف صعبة بعد نزولها من الخارج.



ويشارك في بطولة فيلم أشباح أوروبا، كل من أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وأروى جودة، قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار الثلاثي "أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري"، من إخراج محمد حماقي.