وسيم السيسي: صفة وحيدة تميز الإنسان عن باقي الكائنات الحية.. فيديو

قال الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات ، إن الصفة الوحيدة التي يتميز بها الإنسان عن باقي الكائنات الحية هو انه كائن حي ذو تاريخ لا ينفرد بأنه كائن حي ناطق، إنما ينفرد بشىء واحد وهو انه كائن حي ذو تاريخ.



وأضاف السيسي خلال مداخلته في برنامج " من مصر " مع الإعلامي "عمرو خليل" والإعلامية " ريهام ابراهيم" المذاع على قناة " cbc"، أن الشعوب التي ليس لها تاريخ تقابل كوارث لأنها لا تتعلم منه.



وأوضح "السيسى " أن التاريخ هو وعاء للتجارب الإنسانية يستفيد من انجازاته ونتعلم ونتجنب انتكاسته .



وأشار "السيسي " إلى أن اسبارطا كانت في حرب مع اليونان و انتصرت اليونان على اسبارطا وقد قال مفكر يوناني كلمة وهي " هزمناهم ليس حين غزوناهم ولكن هزمناهم حين انسيناهم تاريخهم وحضارتهم" .



وتابع "السيسي "أنه يجب علينا ان نتذكر تاريخنا العظيم لأنه ليس هناك تاريخ مثل تاريخ مصر .

