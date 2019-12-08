أمين رابطة مصنعى السيارات يكشف عن موعد انخفاض أسعار الزيرو

قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، إن هناك موجة متوقعة خاصة بـ انخفاض أسعار سيارات 2019.



وأضاف خالد سعد، خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن الأسعار تنخفض لأسباب مرتبطة بـ انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري والذي بدأ منذ عام 2017 حتى الآن.



وتابع خالد سعد، أن هناك بعض مصانع السيارات فقط هى التى خفضت أسعار السيارات، مشيرا إلى أن هذا الوقت مناسب جدا لكل من يريد شراء سيارات موديل 2019.



وأكد الخبير في مجال السيارات، ان هناك سيارات يتم تقفليها فى تركيا سيتم أنخفاض أسعارها فى عام 2020.

