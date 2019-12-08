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رياضة

سبب تقدم هشهش باستقالته من مجلس إدارة نادي بيلا

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:59 ص
صدى البلد
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عبدالله هشام
تقدم محمد هشهش عضو مجلس إدارة نادي بيلا باستقالته من منصبه عقب رحيل ياسر رضوان المدير الفني للفريق الأول بدوري القسم الثاني.

وكشف مصدر مطلع داخل نادي بيلا سبب استقالة محمد هشهش من منصبه عقب تولي أحمد قناوي مهمة تدريب الفريق الأول، حيث يعود السبب لإتخاذ قرارات دون الرجوع اليه وأخذ رأيه أو على أقل تقدير إبلاغه بها.

وأضاف المصدر، أن مجلس الإدارة بالكامل اتفق في اجتماعه بعد قرار تعيين أحمد قناوى مديرا فنيا للفريق علي تشكيل جهاز فني معاون يضم كلا من أحمد حجازى ووليد الشبراوى الا ان عضو مجلس الادارة فوجئ بتغير في الجهاز وتعيين أحمد العشري ووليد الشبراوي.

واشار المصدر الى ان مجلس الادارة يعاني من تخبط الآراء واتخاذ بعض الأمور بشكل فردي دون الرجوع لأعضاء المجلس مما سبب خللا كبيرا في منظومة الكرة.
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