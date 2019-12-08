بـ رسالة رومانسية.. أوكا يهنئ مي كساب بعيد ميلادها

حرص الفنان محمد صلاح الشهير بـ"أوكا"، على تهنئة زوجته الفنانة مي كساب بعيد ميلادها، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام".



ونشر اوكا صورة لزوجته وعلق قائلًا: "كل سنة وأنت طيبة يا أم فريدة وداليدا ونوح وربنا يخليكى لينا علشان انتى السبب في كل حاجة حلوة احنا فيها".



وطرحت مي كساب، مؤخرًا ألبومها الذي يحمل اسم "أنا لسة هنا"، وحقق نجاحا كبيرا فور طرحه نظرا لغياب مي، فترة طويلة عن تقديم اغاني جديدة.



وتضمن الألبوم العديد من الأغاني المتنوعة كان من بينها "متغيرة"، و"يابن اللعيبة"، و"أيوه فيه من ده"، و"جوزي"، وشايفاك كبير"، و"أتحملني"، وغيرها.



كما شاركت مى كساب، مؤخرا في فيلم "الطيب والشر واللعوب" بطولة محمد سلام، أحمد فتحي، ومي كساب ،بيومي فؤاد، شادي الفونس، هدي الاتربي، عمرو وهبه، عبدالله مشرف، محمد طعيمه، تأليف رضا رأفت، إخراج رامي رزق الله. ومن إنتاج هاي ميديا و نيوسنشري وتوزيع دولار.

