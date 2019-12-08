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فن

تارا عماد تنضم لـ الست أمينة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:26 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
تعاقدت الفنانة تارا عماد، على الانضمام الى فريق عمل مسلسل " الست أمينة"، الذى من المقرر ان تقوم ببطولته ماجدة زكى.

ويعقد مخرج العمل مجدي أبوعميرة جلسات عمل حاليا مع بطلة العمل ماجدة زكي لعمل البروفات الاولية للعمل والاستقرار على النجوم المشاركين استعدادا لبدء التصوير وفقا للجدول الزمني المحدد من قبل الشركة المنتجة، بالإضافة إلى معاينة أماكن التصوير .

تدور احداث المسلسل فى قالب اجتماعي لمناقشة عدة قضايا من خلال 45 حلقة، وتم التعاقد مع الفنان خالد زكي ليقوم بدور البطولة في العمل.

المسلسل بطولة ماجدة زكي ، وجار التعاقد مع باقي النجوم المشاركين فى العمل ، إخراج مجدي أبو عميرة"، وتأليف محمد الحناوى ، إنتاج شركة "سينرجى.
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