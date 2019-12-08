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فن

بس يقبرني.. نداء شرارة تدخل قائمة الأعلى مشاهدة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 05:27 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
تمكنت المطربة الأردنية نداء شرارة، من الدخول الى قائمة الفيديوهات الغنائية الاعلى مشاهدة فى مصر ، عبر موقع يوتيوب ، من خلال أغنيتها الجديدة والتي تحمل أسم "بس يقبرني" .

اقتربت الأغنية من تحقيق 350 الف مشاهدة ، بعد طرحها على موقع يوتيوب بثلاثة أيام فقط.

وتقول كلمات الأغنية:" قال ما بدو يحكيني .. واه شو عايشا .. قال متغير والقسوة هلأ بلشا .. جيت حكيتو .. قلي شو رأيك الليلة .. اعزم عينيكي عالعشا .. طيب وقفلي هالحركات .. منن الك كل مرة بتزعل قلبي وبتحملك".

أغنية "بس يقبرني" كلمات: تيم، وألحان وإنتاج وتوزيع: جان ماري الرياشي.

يذكر أن أبرز أعمال نداء شرارة الفنية، أغنية "سهرانة انا"، و"حبيتك بالتلاتة"، و"كلام"، و"درجات"، و"حكايتي"، وغيرها من الاغاني المتنوعة.
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