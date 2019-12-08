لتحسين الخدمة الطبية .. مستشفى أسوان الجامعى تنظم لقاء علميا أسبوعيا

بدأت مستشفى أسوان الجامعى في تنفيذ تجربة رائدة لتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمرضى ونقل الخبرات لشباب الأطباء، وتتمثل فى عقد اللقاء العلمى الأسبوعى للتعريف بالأمراض المختلفة والطرق الحديثة لعلاجها.



قالت الدكتورة هالة العبيدي، رئيس قسم الباطنة والكلى بمستشفى أسوان، إن اللقاء العلمى هو لقاء أسبوعى لقسم الباطنة وتم البدء فى إستعادة نشاطه وكانت أولى الفعاليات بمرض السكر لأهمية هذا المرض ودخوله فى جميع أعضاء الجسم .



وأضافت هالة العبيدى أن الملتقى العلمى الأخير تناول الحديث عن مرض السكر وتأثيره ومضاعفاته على جميع أعضاء الجسم لما له من خطورة جسيمة على الإنسان إذا لم يتم علاجه والمتابعة الجيدة له ومن أخطاره الجسيمة والتأثير على الأعصاب والأطراف.



وأشارت إلى أنه بعد الإنتهاء من التعريف بمرض السكر سوف يتم تناول مرض ضغط الدم والأمراض المناعية وأمراض الجهاز الهضمى بشكل ثابت وسوف يتم مداولة جميع الأمراض خلال الفعاليات الأسبوعية لملتقى العلمى لقسم الباطنة ولكن تم البدء بمرض السكر وتأثيره وعواقبه خاصة مع قرب تقديم خدمة القدم السكرية بمستشفى أسوان الجامعى.



وأوضحت أن اللقاء العلمى الأسبوعى يقام تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب بجامعة أسوان .



ويتم اللقاء العلمى الأسبوعى بالإشتراك والتعاون مع جميع الأقسام بالمستشفى مثل الصدر والقلب والمخ والأعصاب والجهاز الهضمى والنساء والتوليد والرمد وجراحة الأوعية الدموية وأمراض الكلى وقسم الجلدية ومشاركة هذه التخصصات لمعرفة كل ما هو جديد لمتابعة وعلاج أعراضه كلًا فى مجال تخصصه لتوعية الأطباء الجدد وتبادل الخبرات بيننا مما يساهم فى أن تعم الفائدة على الطبيب والمريض كلًا على حد سواء لتقديم خدمة صحية متميزة للمرضى.