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مرأة

وجه كالقمر.. ماسك طبيعي ب3 مكونات فقط من مطبخك

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 04:22 ص
لوجة كالقمر ..ماسك
لوجة كالقمر ..ماسك طبيعي ب3 مكونات فقط من مطبخك
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أسماء عبد الحفيظ
يشعر العديد من الأشخاص بالحرج الشديد، بمجرد ظهورهم بدون مكياج، وظهور الوجه شاحب، ولتجنب ذلك هؤلاء اليك أفضل ماسك طبيعي، لتسحين البشرة وجعلها تبدو بنضارة الوجه.

مكونات الماسك:
كوب زبادي
ملعقة عسل نحل
ملعقة ليمون

طريقة تحضير الوصفة:

- تخلط كل المكونات السابقة معًا حتى تتجانس جيدًا.
- يوضع خليط الماسك على البشرة بالكامل.
- يترك الماسك على الوجه لمدة ربع ساعة.
- يشطف الوجه بماء فاتر وتكرر الوصفة أسبوعيًا.
- تجنب تجفيف البشرة بفوطة جافة لمنع تنقل الدهون من مكان لآخر.​
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