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أخبار العالم

القوات الروسية تدك مواقع حلفاء أردوغان في سوريا

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 04:22 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
شن سلاح الجو الروسي غارة على معقل للمليشيات الموالية للقوات التركية، والتي تساعد جيش رجب طيب أردوغان في العلمية العسكرية ضد الأكراد، في كباني بمحافظة اللاذقية.

وبحسب موقع "المصدر نيوز" الإماراتي، شن سلاح الجو الروسي عدة غارات على البلدة خلال الـ48 ساعة الماضية.

ووفقا لتقرير عسكري من ريف اللاذقية، قصفت المروحيات الروسية مرارا وتكرار المواقع الجهادية في كباني وما حولها، ما تسبب في عدة انفجارات يمكن سماعها عبر المنطقة الشمالية الشرقية من المحافظة.

جاءت هذه الغارات الجوية التي شنها سلاح الجو الروسي في نفس الوقت الذي بدأ فيه الجيش العربي السوري في تعبئة قواته لشن هجوم جديد على هذا المعقل الجهادي في محافظة اللاذقية.

على الرغم من أن الجيش السوري لم يبدأ في اقتحام كباني، فقد قاموا بقصفهم الأولي على الدفاعات الجهادية حول جبال الزويكات الواقعة جنوب المدينة.

وتعد كباني مدينة إستراتيجية على قمة الجبل حيث تطل على المنطقة الشمالية من سهل الغاب وبعض أجزاء من حي جسر الشغور في محافظة إدلب.
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