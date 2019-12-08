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فن

اخبار الفن.. صابرين تخطف الأنظار في أول ظهور بعد خلع الحجاب.. مظاهرة جماهيرية لـ محمد رمضان.. ورقص سميرة سعيد فى ذا فويس

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:09 ص
أحمد البهى
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

إلهام شاهين بصحبة يسرا ونيللى كريم وبشرى بـ مهرجان مراكش
نشرت الفنانة إلهام شاهين، صورًا جديدة عبر حسابها على موقع إنستجرام، على هامش مهرجان مراكش الدولي بالمغرب.

تارا عماد تنضم لـ الست أمينة
تعاقدت الفنانة تارا عماد، على الانضمام الى فريق عمل مسلسل " الست أمينة"، الذى من المقرر ان تقوم ببطولته ماجدة زكى.

سميرة سعيد ترقص فى ذا فويس على أنغام المامبو السوداني
حالة من البهجة نشرها المتسابق السودانى ماهر سامي، بعد اداء أغنيه "المامبو السودانى"، ضمن النسخة الخامسة من برنامج ذا فويس، الذى يتم عرضه حاليًا .

مظاهرة شعبية فى الهرم .. محمد رمضان ينشر فيديو مع جمهوره فى الشارع
نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات "تويتر" فيديو له أثناء التفاف الجمهور حوله .

صابرين فى أول ظهور بعد خلع الحجاب
نشرت الإعلامية بوسى شلبى عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة للفنانة صابرين، بعد خلعها للحجاب.

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