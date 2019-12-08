تقلل امتصاص الحديد فى الجسم.. 4 أضرار في الإكثار من تناول المفتقة

يتداول بين العديد من الأشخاص أهمية تناول المفتقة لما تحتوية من فوائد كثيرة، وأنها مفيدة جدا للصحة على الجميع، ولكن الدكتور محمد حسن اخصائى التغذية فجر مفاجأة بأن المفتقة لها أضرار كبيرة لمن يعتادون على الإفراط فى تناولها.



- المفتقة تسبب ارتفاع السكر في الدم، لدى مرضى السكري.



- تزيد الوزن بشكل سريع و ملحوظ، لأنها لا تحتوي على بروتينات.



- تسبب حموضة المعدة، اذا تم تناولها في الصباح، لانها تحتوي على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات والسكريات، التي يصعب على المعدة هضمها على الريق، مما يسبب الشعور بحرقان.



- تقلل المفتقة امتصاص الحديد في الجسم، ومن اجل ذلك فهى ممنوعة على السيدات الحوامل.