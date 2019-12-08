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أخبار العالم

مقهى في التحرير.. المدون الإماراتي إبراهيم بهزاد يدعم السياحة المصرية

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:10 ص
المدون الإماراتي
المدون الإماراتي إبراهيم بهزاد
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محمد بدران
دَعَمَ الكاتب الإماراتي إبراهيم بهزاد، السياحة في مصر؛ عبر إجراء جولة في شوارع وسط المدينة لإبراز السحر والجمال الحقيقي للشوارع، من منطقة وسط البلد.

ونشر إبراهيم بهزاد فيديو له بعد زيارته لمتحف القاهرة وهو يجلس على قهوة فى ميدان التحرير وهو ما أسعد المدون الإماراتي.

وكتب على صفحته بموقع "تويتر" #سأدعم_سياحة_مصر: مشوار مشي من المتحف المصري الى احدى المقاهي في ميدان التحرير ‎#القاهرة".

ولقي الفيديو ردود واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎‏‎متألق بهزاد الله يعزك ويديمك مُحب لمصرنا - ‏‎منتظرينك في أسوان المحطة الثالثة بعد شرم الشيخ بإذن الله - ‎دائما متألق الله يحفظك - ‏‎و الله يا استاذ ابراهيم انت انسان رائع انا عايشة برة مصر و لما بشوف فيديوهاتك ببقى هتجنن عشان انزل مصر ربنا يحفظك و يكرمك و ديما منور مصر - ‏‎انت فعلا راجل جميل و محترم و منور مصر .... لك كل الاحترام و التقدير".

ويشتهر المدون الإماراتي إبراهيم بهزاد بدعمه الشديد لمصر والمصريين في كثير من المواقف السياسية والاجتماعية، والدفاع عنها ضد أي هجوم خارجي، كما أطلق عدة حملات سابقة لدعم السياحة بمصر عبر حسابه على تويتر.
مقهى في التحرير.. المدون الإماراتي إبراهيم بهزاد يدعم السياحة المصرية
مقهى في التحرير.. المدون الإماراتي إبراهيم بهزاد يدعم السياحة المصرية
مقهى في التحرير.. المدون الإماراتي إبراهيم بهزاد يدعم السياحة المصرية
مقهى في التحرير.. المدون الإماراتي إبراهيم بهزاد يدعم السياحة المصرية
مقهى في التحرير.. المدون الإماراتي إبراهيم بهزاد يدعم السياحة المصرية
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