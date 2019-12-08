شاهد.. معركة عنيفة بين الرجال وامرأة تتدخل لـ فضها بطريقة غريبة

تحول احتفال خاص بيوم عيد الميلاد "الكريسماس" إلى ساحة قتال بعدما اندلعت الاشتباكات العنيفة بين جمهور سباق للخيول غرب سيدني في أستراليا.



وظهر الرجال وهم يمسكون في خناق بعضهم البعض، وتبادلوا الركلات واللكمات العنيفة في مشهد لا يصدق خلال سباق خيول داخل حدائق روزهيل.



ظهرت امرأة ترتدي فستانًا قصيرًا وقد تملكها الغضب من هذا العنف فحاولت فض الاشتباكات بين الرجال بطريقة غريبة جدًا وفقًا للمقطع المنشور على الدايلي ميل.



واستخدمت السيدة "بوكيه" الورد الذي كانت تحمله في يدها ونزلت به فوق رجلين كادا أن يقتلا بعضهما، ولكن الورود لم تُجد نفعًا فقد تطايرت في كل مكان.



في الوقت الذي مزق الرجل بنطلون الآخر فاندفع الآخر موجهًا إليه اللكمات المؤذية في مشهد ضرب مبرح على نغمات أغاني الكريسماس، بينما المرأة استمرت في ضرب صاحب البنطلون المقطوع.