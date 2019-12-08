ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد.. معركة عنيفة بين الرجال وامرأة تتدخل لـ فضها بطريقة غريبة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:52 ص
خناقة عنيفة
خناقة عنيفة
Advertisements
عزة عاطف
تحول احتفال خاص بيوم عيد الميلاد "الكريسماس" إلى ساحة قتال بعدما اندلعت الاشتباكات العنيفة بين جمهور سباق للخيول غرب سيدني في أستراليا.

وظهر الرجال وهم يمسكون في خناق بعضهم البعض، وتبادلوا الركلات واللكمات العنيفة في مشهد لا يصدق خلال سباق خيول داخل حدائق روزهيل.

ظهرت امرأة ترتدي فستانًا قصيرًا وقد تملكها الغضب من هذا العنف فحاولت فض الاشتباكات بين الرجال بطريقة غريبة جدًا وفقًا للمقطع المنشور على الدايلي ميل.

واستخدمت السيدة "بوكيه" الورد الذي كانت تحمله في يدها ونزلت به فوق رجلين كادا أن يقتلا بعضهما، ولكن الورود لم تُجد نفعًا فقد تطايرت في كل مكان.

في الوقت الذي مزق الرجل بنطلون الآخر فاندفع الآخر موجهًا إليه اللكمات المؤذية في مشهد ضرب مبرح على نغمات أغاني الكريسماس، بينما المرأة استمرت في ضرب صاحب البنطلون المقطوع.
Advertisements

ترشيحاتنا

سقوط طائرة لـ الجيش الليبي.. ولواء طيار يتعرض للتعذيب على أيدي الوفاق

العشاء الأخير.. هكذا أخبر الملازم السعودي قتلاه بطريقة موتهم قبل الهجوم

الهلال بلا أنياب أمام الأهلي .. شحاتة: الزمالك قدم مستوى مميزا مع كارتيرون

صحيفة كويتية تكشف آخر تطورات مباحثات المصالحة بين السعودية وقطر

ضاحي خلفان: عودة قطر للحضن الخليجي فيها إن

لو ابنك أتأخر في الكلام.. 4 أسباب وراء تطور اللغة عند الأطفال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مينا مسعود عاطل.. هجوم على ديزني بعد إسناد علاء الدين لممثل أمريكي

لو ابنك أتأخر في الكلام.. 4 أسباب وراء تطور اللغة عند الأطفال

شاهد.. معركة عنيفة بين الرجال وامرأة تتدخل لـ فضها بطريقة غريبة