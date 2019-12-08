مينا مسعود عاطل.. هجوم على ديزني بعد إسناد علاء الدين لممثل أمريكي

بعد تصريحات مينا مسعود بمكافحته وتعبه من أجل البحث عن عمل منذ نجاح علاء الدين، تعرضت شركة ديزني لاند لهجوم عنيف على موقع التغريدات تويتر خاصة بعد قرارها المثير للجدل.



كانت الشركة، أعلنت في وقت سابق أنها بصدد إطلاق نسخة جديدة من فيلم علاء الدين الذي حقق أرباحا بقيمة "مليار دولار"، حيث لعب بطولته الفنان المصري «مينا مسعود».



لكن النسخة الجديدة التي من المفترض أن تركز على تفاصيل أكثر لن تكون من بطولة مينا هذه المرة، بل بطولة ممثل أمريكي ظهر خلال مشهد صغير إلى جانب مينا في الفيلم الأصلي وفقًا لـ WennBlog.



وكأن الشركة أرادت عدم إلصاق نجاح الفيلم الذي تخطى التوقعات ببطل من أصول عربية، واختزال النجاح في أمريكي ليؤدي الدور من جديد وهو الفنان «بيلي ماجنوسن».



وهو ما أثار غضب شديد بين الجمهور خاصة بعد تصريحات مينا مسعود بمعاناته من البطالة منذ انتهاء تصوير فيلم علاء الدين وأن أحدًا لم يدق بابه لعمل جديد، قال أحد المغردين ساخرًا على تويتر "بالطبع بطل علاء الدين الذي حقق نجاحًا باهرًا لا يمكنه إيجاد عمل، لكن الممثل الأمريكي من مشهد واحد يحصل على فيلم كامل وحده! نظرة رائعة يا ديزني!".



وعلق آخر غاضبًا: "لا أجد ظهور شخصية رجل أبيض في فيلم علاء الدين أمرًا ضروريًا.. والأولى حصول مينا على هذا الدور فهو لا يجد عملًا الآن".



معاناة مينا مسعود

كان مينا قد صرح عبر صفحته الشخصية على تويتر بحزن قائلًا: " لقد سئمت من الصمت بخصوص هذا الأمر" .. "أريد أن يعرف الناس أن الحياة ليست دائمًا رائعة ووردية.. فعندما تحقق نجاحًا في شئ مثل علاء الدين، يعتقد الكثيرون أنك صنعت الملايين من الأموال والعروض من ورائه.



لكن في الحقيقة لا يوجد شئ من هذا".. وأضاف: "لم أؤدي اختبارًا واحدًا منذ أن انتهيت من علاء الدين!".