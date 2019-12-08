صندوق النقد الدولي يوافق على إقراض أوكرانيا 5.5 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع أوكرانيا لمنحها قرضا بقيمة 5.5 مليار دولار لتنشيط اقتصادها الذي يعاني من صعوبات.



وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا - وفقا لقناة سكاي نيوز الإخبارية، اليوم الأحد: "أنا والرئيس الأوكراني اتفقنا على أنّ النجاح الاقتصادي لأوكرانيا يعتمد بشكل حاسم على تعزيز دولة القانون ونزاهة السلطة القضائية، وعلى خفض المصالح الشخصية في الاقتصاد".



وأضافت أنه من الضروري ضمان المكتسبات التي تحققت على صعيد تطهير النظام المصرفي واسترداد التكاليف الكبيرة التي تكبدها دافع الضرائب من جراء قرارات المصارف، مشيدة بالتقدم المثير للإعجاب الذي حققه (الرئيس الأوكراني) وحكومته في الأشهر الأخيرة من أجل دفع الإصلاحات والمضي في السياسات الاقتصادية السليمة".



ويخلف هذا القرض آخر بقيمة 3.9 مليار دولار، منح في ديسمبر، وجرى تسديد دفعة واحدة منه بقيمة 1.4 مليارات.