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الأرصاد: الطقس اليوم مائل للدفء على أغلب الأنحاء .. فيديو

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 08:52 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
أفاد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، بأنه يسود اليوم طقس مائل للدفء حتى شمال الصعيد ،لافتا إلى أنه لابد من متابعة النشرة الجوية فى فترة الانتقال من فصل الخريف إلى الشتاء .

وأضاف الدكتور محمود شاهين، من خلال مداخلة على الهاتف ببرنامج " 8 الصبح " المذاع على فضائية "dmc "أن الأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة وغير مؤثرة على النشاط اليومي في المناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية .

وأشار مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية،إلى أن نشاط الرياح على جنوب سيناء والبحر المتوسط ولكن خليج السويس في حالة اعتدال ومهيئة لكافة الاستعدادات لعمليات الصيد والملاحة .

وتابع مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن الرؤية متوسطة إلى حد ما على الطريق الآن،مضيفا أنه كلما اقتربنا من مناطق زراعية او مياه قلت الرؤية .

ولفت إلى أنه لابد على قائدى المركبات اتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور بالنسبه للسرعه وترك المساحات المعهودة ما بين سيارة والآخرة ،مشيرا إلى أن درجات الحرارة ارتفعت خلال هذه الفترة ترتفع بمعدل 23 درجة إلى 20 درجة مئوية وان ارتفعت بالكثير عن المعدل الطبيعى اصبحت 24 درجة مئوية .
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