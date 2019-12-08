ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رشا مجدي: الدولة تسعى لتأهيل العاملين بها وتدريبهم .. فيديو

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:12 ص
رشا مجدى
رشا مجدى
Advertisements
آيات أحمد
قالت الإعلامية رشا مجدي، إن الدولة تسعى لتأهيل العاملين بها وتدريبهم بهدف تحسين أداء الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتة إلى أن الحكومة تنتهج أسلوب جديد وهو التدريب والاستثمار فى العنصر البشري.

وأضافت الإعلامية رشا مجدي، من خلال برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أن التدريب والاستثمار هو أساس كل شئ، مشيرة إلى أنه من خلال تنمية العنصر البشرى سيتم تحقيق التنمية المنشودة والمرجوة.

وتابعت أن وزارة التنمية المحلية دشنت ورشة عمل للمحافظين الجدد، كما أن الأكاديمية الوطنية للتدريب صممت برنامج تدريبي مكثف لنواب المحافظين الجدد.

ولفتت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورةة تدريب كافة العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة،مؤكدة أن الدولة تسعى لتأهيل العاملين بها بشكل عام.

وأكدت أن التدريب سيرفع كفاءة العاملين فى مصر وسيعمل على تحسين أداء الخدمات المقدمة للمواطنين من كافة الجهات الحكومية.

Advertisements

ترشيحاتنا

دعاء استفتاح الصلاة| فوائده عظيمة للمصلي .. تعرف على أفضل صيغه له

روان بن حسين تستعرض جمالها على مائدة الغداء.. شاهد

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للدفء على أغلب الأنحاء .. فيديو

هدف سواريز الخيالي في شباك ريال مايوركا .. شاهد بزوايا مختلفة للملعب

شاهد.. معركة عنيفة بين الرجال وامرأة تتدخل لـ فضها بطريقة غريبة

عقب فوز الزمالك على أول أغسطس.. زوجة محمود علاء: ربنا يريح قلبك

AdvertisementS

اخبار الفن.. صابرين تخطف الأنظار في أول ظهور بعد خلع الحجاب.. مظاهرة جماهيرية لـ محمد رمضان.. ورقص سميرة سعيد فى ذا فويس

تريند الفن | تطورات الحالة الصحية لنجم نصيبي وقسمتك بعد إصابته بـ السرطان.. فيديو جرىء جديد لـ زوجة أحمد الفيشاوي

السلايف حبايب.. هنا الزاهد بالجلد القصير مع زوجة كريم فهمي

هتخس وانت نايم .. المشروب الأخضر أسرع طريقة لحرق الدهون

شاهد.. معركة عنيفة بين الرجال وامرأة تتدخل لـ فضها بطريقة غريبة

ما هي شجرة الزقوم.. وأين توجد.. ومن يأكلها فى الآخرة

دعاء صباح مستجاب| أذكار وأدعية رددها يوميا تكفي همك وتفرج كربك وتوسع رزقك

ضاحي خلفان: عودة قطر للحضن الخليجي فيها إن

الناس تعبده .. طفل هندي 6 سنوات مولود بـ ذيل في ظهره

مينا مسعود عاطل.. هجوم على ديزني بعد إسناد علاء الدين لممثل أمريكي

اخبار الرياضة ليلاً | الزمالك ينتظر رحيل صالح جمعة عن الأهلي.. مصير التحكيم النسائي في مصر.. عودة محمد صلاح للتهديف

ظهور نادر مع أسرته | محمد بركات يحصد لقب نجم العرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنفطر إيه النهاردة.. زبادي بالشوفان وعصير برتقال بالجزر

مطار القاهرة يعلن عن مزاد جديد للسيارات ديسمبر الجاري .. صور

مينا مسعود عاطل.. هجوم على ديزني بعد إسناد علاء الدين لممثل أمريكي