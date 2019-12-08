رشا مجدي: الدولة تسعى لتأهيل العاملين بها وتدريبهم .. فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن الدولة تسعى لتأهيل العاملين بها وتدريبهم بهدف تحسين أداء الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتة إلى أن الحكومة تنتهج أسلوب جديد وهو التدريب والاستثمار فى العنصر البشري.





وأضافت الإعلامية رشا مجدي، من خلال برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أن التدريب والاستثمار هو أساس كل شئ، مشيرة إلى أنه من خلال تنمية العنصر البشرى سيتم تحقيق التنمية المنشودة والمرجوة.





وتابعت أن وزارة التنمية المحلية دشنت ورشة عمل للمحافظين الجدد، كما أن الأكاديمية الوطنية للتدريب صممت برنامج تدريبي مكثف لنواب المحافظين الجدد.





ولفتت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورةة تدريب كافة العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة،مؤكدة أن الدولة تسعى لتأهيل العاملين بها بشكل عام.





وأكدت أن التدريب سيرفع كفاءة العاملين فى مصر وسيعمل على تحسين أداء الخدمات المقدمة للمواطنين من كافة الجهات الحكومية.



