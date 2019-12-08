التصريح بدفن جثث عامل وطفليه لقوا مصرعهم خنقا بالغاز داخل شقتهم بشبرا الخيمة

أمرت نيابة شبرا الخيمة بالتصريح بدفن جثث عامل وطفليه لقوا مصرعهم إثر تسرب الغاز من سخان شقتهم بعد توقيع الكشف الطبى عليهم لبيان سبب الوفاة.



كما أمرت النيابة بالاستعلام عن حالة الزوجة والتى أصيبت باختناق هى الأخرى وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.



وتلقى العقيد صموئيل عطا الله، مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بلاغا من مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة بوصول "ع. ص" عامل 47 عاما ونجله 8 أعوام ونجلته 16 عاما، متوفين نتيجة تسرب الغاز من السخان ما أحدث حالة من التشنجات الشديدة وفقدانهم القدرة على الحركة وإصابة الزوجة بصعوبة في التنفس وبعد الفحص تبين أن سبب الوفاة هو استنشاق نسبة كبيرة من الغاز وتبين عدم وجود شبهة جنائية.



تم إخطار اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية وتبين أنه حدث تسرب غاز بخرطوم أنبوبة السخان بمحل سكنهم بشبرا الخيمة وعندما شعرت الأم بحالة وخم شديد بجسدها حاولت النهوض وإيقاظ زوجها إلا أنها لم تجد أي استجابة منهم وعلى الفور استنجدت بالجيران الذين أسرعوا بإبلاغ الإسعاف لنقلهم إلا أنهم توفوا قبل وصولهم المستشفى.

