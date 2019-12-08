رئيس الوزراء يشهد دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة ماسبيرو ويؤكد: المترو شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميا.. وتكليفيات من الرئيس السيسي بتحسين الخدمة

مدبولي:





تكليفات من الرئيس السيسى باستكمال مراحله والارتقاء بالخدمات التي يقدمها

جهود الدولة من أجل النهوض بكافة مرافق قطاع النقل تأتي لربط بين مختلف أنحاء الجمهورية





وزير النقل:





توجيهات القيادة السياسية الخاصة بمترو الأنفاق ترتكز على الاستمرار في أعمال التنفيذ والتطوير وفقًا لأفضل المعايير والمواصفات

مشروعات مترو الأنفاق أحد الحلول الرئيسية الهامة لتحقيق السيولة المرورية بما يحقق سهولة تنقل المواطنين والتيسير عليهم

نسبة الإنجاز في تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الخط بلغت 23.4%

إفتتاح محطتى (النزهة – هشام بركات) قبل نهاية العام و باقي المرحلة في إبريل 2020









شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه وزير النقل المهندس كامل الوزير، ووزراء التخطيط والاستثمار والتعاون الدولى والاسكان، ومحافظ القاهرة، والسفير الفرنسي بالقاهرة، إطلاق إشارة دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة ماسبيرو، ضمن محطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.





وأكد رئيس الوزراء أن جهود الدولة من أجل النهوض بكافة مرافق قطاع النقل تأتي بهدف تحقيق الربط بين مختلف أنحاء الجمهورية، بما يخدم أهداف التنمية ويسهم في التيسير على المواطنين، مشيرًا إلى أن مرفق مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميا، وأن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالعمل على استكمال كافة مراحله والارتقاء بالخدمات التي يقدمها.





من جانبه قال المهندس كامل الوزير بأن الخط الثالث لمترو الأنفاق يمثل حلقة الوصل بين الخط الأول، أقدم خطوط شبكة مترو الأنفاق، والذي يتبادل الخدمة معه في محطة ناصر، والخط الثاني الذي يتبادل الخدمة معه في محطتى العتبة وجامعة القاهرة، بالاضافة الى أنه يتبادل مع خط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة في محطة الاستاد ومونوريل 6 اكتوبر، بمحطة بولاق الدكرور ، كما أنه حلقة وصل مع القطار الكهربائي ( السلام العاصمة/ الإدارية ) في محطة عدلي منصور.





وأشار الوزير إلى أن توجيهات القيادة السياسية الخاصة بمترو الأنفاق ترتكز على الاستمرار في أعمال التنفيذ والتطوير لمترو الأنفاق، وفقًا لأفضل المعايير والمواصفات، خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتحقيق السيولة المرورية، بما يحقق سهولة تنقل المواطنين والتيسير عليهم، مؤكدا أن محطة ماسبيرو تدخل ضمن محطات المرحلة الثالثة من الخط الثالث النفقية، وتقع على مساحة 3600 م2 بعمق 28 مترا من منسوب سطح الأرض، وتتكون المحطة من ثلاثة أدوار، وأنه قد روعى في تصميم المحطة أن يتم إستغلال موقع المحطة بالكامل لإنشاء مبنى تجارى وإدارى أعلى جسم المحطة، ليكون مصدرًا جديدًا لزيادة عائد الخط الثالث، مع الأولوية لتسكين أصحاب المحلات الذين تمت أعمال نزع الملكية لمتاجرهم لتنفيذ هذه المحطة، إيمانًا من الدولة بعدم تعرض شاغلى أي منطقة لأي ضرر، سواءً كان ماديًا أو معنويًا من تنفيذ أي من المشروعات القومية التى تقوم بتنفيذها الدولة.





وأوضح وزير النقل أنه يجري حاليًا تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث، وقد بلغت نسبة الإنجاز للأعمال في هذه المرحلة 23.4% والتى تمتد من محطة العتبة حتى الكيت كات، ثم يتفرع الخط شمالًا الى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، وجنوبًا جامعة القاهرة بطول 17.7 كم، وتشتمل على عدد (15) محطة، ويتم تنفيذها علي ثلاثة أجزاء : الجزء الأول بطول 4 كم من العتبة حتي الكيت كات وتشتمل علي عدد (4) محطات نفقية، وهـــــي " ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات "، ومخطط افتتاحه في ديسمبر2021 ، والجزء الثانى بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج، وتشمل على 6 محطات[ محطة نفقية ( السودان ) وعدد4 محطات علوية ( إمبابة - البوهى– القومية العربية –الطريق الدائري) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج ) ] ومخطط إفتتاحه في يونيو 2022 ، والجزء الثالث بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتي جامعة القاهـرة، ويشمل 5 محطـات [ 3محطات نفقية ( التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول ) ومحطة علوية ( جامعة القاهرة ) ومحطة سطحية ( بولاق الدكرور) ] ومخطط إفتتاحه في أبريل 2023.



