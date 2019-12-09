محلية البرلمان تستكمل مناقشة عدد من طلبات الإحاطة.. اليوم



قال النائب محمد الفيومى ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن لجنة الإدارة المحلية من المقرر أن تستكمل اليوم الإثنين اجتماعاتها والتى بدأت أمس الأحد، ومن المقرر أن تستمر حتى غدا الثلاثاء.



وأشار الفيومى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللجنة ستناقش على مدار اجتماعاتها اليوم وغدا طلبات إحاطة لعدد من النواب فى بعض المحافظات.



وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن طلبات الإحاطة تناقش المشاكل الخاصة بتوصيل المرافق والصرف الصحى و المياه والكهرباء ورصف الطرق.



وكان قد عاد البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال أمس الأحد لعقد الجلسة العامة لمجلس النواب.



وكان قد ناقش البرلمان خلال جلسته العامة منذ أسبوعين، ناقش الكثير من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة ضد الوزراء بشأن العديد من القضايا المختلفة.