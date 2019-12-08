ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحة: تشغيل العيادات الخارجية وقسم الطوارئ بمستشفى إسنا السبت القادم

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:27 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالصمد ماهر
وجهت وزارة الصحة والسكان، بتشغيل العيادات الخارجية، وقسم الطوارئ، بمستشفى إسنا المركزي، يوم السبت القادم، كتشغيل تجريبي، مشددة على رئيس مرفق إسعاف الأقصر بتحويل الحالات المرضية إلى المستشفى بدءًا من يوم السبت القادم.

جاء ذلك اليوم، خلال تفقد وفد وزارة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، أعمال التجهيزات الجارية بمستشفى إسنا، في إطار الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة حرصت على تفقد أقسام المستشفى المختلفة، ومنها الأشعة، والمعامل، والحضانات، والرعايات المركزة، والطوارئ والاستقبال، موجهة بسرعة الإنتهاء من كافة التجهيزات في أسرع وقت ممكن.

وأضاف مجاهد أن وفد الصحة والسكان راجع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبيةبالمستشفى، وشددت على تطبيق نظام الميكنة على مخازن الأدوية بالمستشفى لتعويض أي نقص من مخزون الأصناف والمستلزمات الدوائية أولًا بأول، وامداد المستشفى باحتياجاتها.

كما تفقد الوفد سكن الأطباء، وشدد على توفير كافة سبل الراحة لهم وتركيب شبكة "الواي فاي" لإتاحة شبكة الإنترنت لهم على مدار الساعة لتساعدهم في عملية التعليم الطبي، ووجهه بتطبيق الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفى.

وتابع مجاهد أن وفد الصحة، أشار إلى أن المستشفى تخدم 450 ألف مواطن، وتم إنشاؤها وفقًا للمعايير العالمية والأكواد الدولية لبناء المستشفيات، وتتكون من مبنى أرضي و6 أدوار متكررة، وتشمل 155 سرير إقامة، وتحتوي على 15 عيادة خارجية، و5 معامل، وقسم للأشعة، وصيدلية، و4 غرف عمليات، وقسم للقسطرة، و27 سرير رعاية مركزة، و10 حضانات للأطفال، لافتةً إلى أن المستشفى تشمل كافة التخصصات الطبية.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفد الصحة تتفقد مستشفى رأس سدر المركزي وتوجه بتوفير قسطرة قلب

وفد من الصحة يتفقد أعمال تطوير مستشفى أبو رديس المركزي

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى رأس سدر المركزي .. وتوجه بتوفير قسطرة قلب .. وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير لتطبيق التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء

وفد الصحة يتفقد المركز الطبي الحضري بطور سيناء

التزام طارئ.. سبب إلغاء زيارة وزيرة الصحة للإسماعيلية والعودة من التل الكبير

شاهد.. وصول وزيرة الصحة للأقصر لمتابعة منظومة التأمين الجديدة

ترشيحاتنا

محمد صلاح: تعاملت مع الترسانة مثلما تعامل كارتيرون مع الزمالك

ضاحي خلفان: عودة قطر للحضن الخليجي فيها إن

السلايف حبايب.. هنا الزاهد بالجلد القصير مع زوجة كريم فهمي

رينو renault تعلن عن إصدار جديد من لوجان renault logan في مصر

نهائي خليجي 24.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 8 -12- 2019 والقنوات الناقلة

حكم من مات وعليه دين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنفطر إيه النهاردة.. زبادي بالشوفان وعصير برتقال بالجزر

مطار القاهرة يعلن عن مزاد جديد للسيارات ديسمبر الجاري .. صور

مينا مسعود عاطل.. هجوم على ديزني بعد إسناد علاء الدين لممثل أمريكي