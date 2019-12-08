عضو مجلس الطاقة العالمى: متوسط الإنتاج اليومي للغاز الطبيعى 7.2 مليار قدم مكعب.. فيديو

قال الدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمى، إن كل جهود الطاقة انطلقت من استراتيجية تم وضعها عام 2014، لافتا إلى أن هذه الاستراتيجية سبب النهضة خلال السبع سنوات الماضية.



وأضاف الدكتور ماهر عزيز، من خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح " المذاع على فضائية " dmc ' أن مصر كانت تمر بأزمة طاقة طاحنة من عام 2010 إلى 2014، مؤكدًا أن هذه الأزمة بدأت تنفرج من 2015 حتى اليوم.



وأشار عضو مجلس الطاقة العالمى، إلى أن موقف مصر رائع بالقياس لما كنا فيه من أزمة، وأوضح أن ما تم فى قطاع البترول حتى عام 2018 من توقع 51 اتفاقية مع الشركات العالمية للتنقيب والبحث أتاحت استثمارات 27.2 مليار دولار.



وذكر عضو مجلس الطاقة العالمي، أن عام 2015 المخزون المصري من الغاز الطبيعى كان 35 تريليون قدم مكعب، منوها إلى أن فى نهاية عام 2015 أصبحنا نمتلك 65 تريليون قدم مكعب.



وأصبح عضو مجلس الطاقة العالمي، أن متوسط الإنتاج اليومي للغاز الطبيعى 7.2 مليار قدم مكعب، مضيفًا المتوسط النفط 630 ألف برميل في اليوم.



وأكد عضو مجلس الطاقة العالمي، أن كل ذلك أدى إلى طفرة عظيمة جدا والسبب فيها تشجيع الاستثمار فى مجال البحث والاستكشاف، إلى جانب استخدام الموارد غير التقليدية وتطوير معامل التكرير وصناعة البتروكيماويات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بالإضافة إلى تحويل سعي مصر إلى مركز محوري تبادل وتجارة الطاقة.



وتبع : أن استفادة من الموقع العبقرى لمصر، إلى جانب البنية الأساسية وإعادة هيكلة قطاع البترول وجهود فى تنميه الثروه المعدنيه وتم ترسيم الحدود والمنطقة الاقتصادية الخالصة بيننا وبين الدول المجاورة سواء فى شرق المتوسط والبحر الأحمر وبدأت جهود كبيرة في البحر الأحمر لكشوف كثيرة للنفط والغاز الطبيعى بالبحر الأحمر.