جمباز الشرقية يحصد 13 ميدالية في بطولة الجمهورية

تمكن أبطال نادي الشرقية في لعبة الجمباز، في حصد 13 ميدالية مختلفة في بطولة الجمهورية فني رجال تحت 8 سنوات، والتي أقيمت بنادي المقاولون العرب.





حيث حصد 11 لاعبًا المركز الأول والميدالية الذهبية وهم كريم محمد السعيد، مالك محمد السيد، محمد احمد يوسف، عمر أحمد جيمى عبد السلام، عبد الرحمن محمد عمر بن الخطاب، أدهم شريف محمد، زياد أحمد سامى، سيف الإسلام عبد الحميد، يوسف كريم عبد الله، يس عمرو شعبان، مروان مأمون حسين بينما حصد لاعبان المركز الثاني والميدالية الفضية وهم حسن محمد حسن، سيف الدين محمد.





من جانبه، أعرب إبراهيم الباجوري عضو مجلس إدارة نادي الشرقية والمشرف العام على اللعبة، عن سعادته بنجاح اللاعبين في تحقيق عدد كبير من الميداليات الذهب، مشيدًا بالأداء المتميز الذي ظهر عليه اللاعبين في البطولة.





ووجه الباجوري الشكر للجهاز الفني على ما يبذلوه من مجهود مع اللاعبين، والذي ظهر في حصد عدد كبير من الميداليات والمراكز المختلفة في البطولة.



