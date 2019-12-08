رئيس لجنة الإدارة المحلية بالنواب يدعو المحافظين الجدد للتفاعل مع المواطنين

وجه المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عدة رسائل للمحافظين الجدد، الذين شملتهم حركة المحافظين الأخيرة، وذلك في إطار مشاركته بورشة العمل التي نظمتها وزارة التنمية المحلية، بمشاركة جميع المحافظين الجدد.



وتضمنت الرسائل ضرورة أن يكون هناك تواصل فعال بين المحافظين، ووزارة التنمية المحلية والوزارات المركزية المعنية ومجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، مؤكدا أن المجتمع المدني بطبيعة الحال له دور مؤثر كما هو موجود في الإعلام كونه أداه مهمة في التواصل ونقل الأحداث.



كما تضمنت الرسائل أهم الملفات العاجلة والمهمة التي يجب أن يتعامل معها المحافظين كموضوعات منها منظومة النظافة الجديدة والإشغالات والباعة الجائلين والمواقف العشوائية والتصدي بحسم لمخالفات المباني والتعديات على اراضي وأملاك الدولة في المهد والتركيز على تعظيم الموارد المالية للمحافظات.



فى السياق ذاته تضمنت الرسائل أهمية التعامل الجاد والهام في ملف تقنين أراضي الدولة واستعادة هيبة وحق الدولة وعلي المحافظين التحرك السريع لوقف أي تعديات جديدة، كما تطرق السجيني إلى انتهاء قانون المحال العامة وجار العمل على إصدار لائحته التنفيذية موضحا أهميته في تعظيم موارد المحافظات.



وشدد النائب أحمد السجيني فى بيان صحفى له على مؤشرات أداء العمل والتعاون والتواصل المستمر بين اللجنة وأعضاء مجلس النواب ووزير التنمية المحلية، حرصًا على حل المشكلات التي تواجه المواطنين، لافتًا إلى أهمية تحديد المحافظين لآليات عمل تحقق التعاون الكامل مع أعضاء مجلس النواب وتساعدهم في إنجاز مهامهم ونقل المشكلات التي تواجه المواطنين في دوائرهم لوضع حلول سريعة لها موجهًا المحافظين بالتعامل مع الطلبات التي يقدمها النواب والتي تكون في إطار المصلحة العامة فقط.

