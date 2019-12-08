لا دراسة أوعمل في العراق..الإضراب يشل شوارع بغداد بعدما امتلأت بالجثث.. ووعيد أمريكي وعقوبات على المتورطين والموالين لإيران.. واجتماع طارئ للبرلمان غدًا

اجتماعات عاجلة للبرلمان والقيادات الأمنية لوقف قتل المتظاهرين

مفوضية حقوق الإنسان العراقية: مرتكبو جرائم السنك والخلاني.. إرهابيون

إضراب مدارس وتنظيم مسيرات طلابية

3 قادة بارزين على لائحة العقوبات الأمريكية.. وإيران متهم رئيسي في الأحداث الدامية





انطلقت صباح اليوم مظاهرات لطلاب المدارس والجامعات الحكومية والأهلية وسط مدينة النجف العراقية ومدن أخرى في استمرارٍ للمظاهرات المطالبة بإزالة الفاسدين من الحكم، والعمل على تقديم خدمات تمس راحة المواطن، وفق ما ذكرت صحف عراقية.





وأعلنت غالبية مدارس بغداد إضرابها عن الدراسة والعمل، وذلك بالتزامن مع خروج مسيرات طلابية في بعض المحافظات الأخرى.





قامت الحكومة المحلية في ذي قار بتعطيل العمل لمدة يومين، فيما قامت القوات الأمنية في المحافظة بفتح 5 جسور وسط المدينة مع استمرار إغلاق جسر الزيتون.





وتستمر الاحتجاجات الشعبية وسط أجواء هادئة مع انتشار كثيف للقوات الأمنية، وخروج مسيرات طلابية في بغداد وبعض المحافظات احتجاجا على حادثة السنك والخلاني.





ويدخل الإضراب الطلابي أسبوعه الرابع على التوالي، خصوصا في محافظات الوسط والجنوب.





وفي كربلاء، أغلق محتجون أبواب جامعة كربلاء، ومنعوا دخول الطلاب والأساتذة والموظفين إليها، كما قطع متظاهرون طريق محطة كهرباء في كربلاء، ومنعوا الموظفين من الوصول إليها.





ووقع انفجار ناجم عن عبوة ناسفة في سيارة استاذ جامعي في حي سيف سعد وسط كربلاء.





وارتفعت حصيلة ضحايا احتجاجات الجمعة في العراق إلى 25 قتيلا و130 مصابا، فيما دعا البرلمان العراقي لجلسة طارئة غدا الاثنين بحضور القيادات الأمنية العليا لبحث استهداف المتظاهرين في بغداد.





وقام مسلحون ملثمون، يستقلون سيارات مدنية رباعية الدفع، بفتح نار أسلحتهم الرشاشة بشكل عشوائي من مسافات قريبة على المحتجين لتخيم حالة من الهلع على أجواء المتظاهرين في ساحة الخلاني القريبة من جسر السنك، حيث نفذ الهجوم المسلح.





وكانت هجمات الجمعة، من أكثر الهجمات دموية منذ الأول من أكتوبر، عندما خرج آلاف العراقيين إلى الشوارع مطالبين بإجراء إصلاحات سياسية شاملة وإنهاء النفوذ الإيراني في الشؤون العراقية.





وقال متظاهرون إن السلطات قطعت الكهرباء عن الساحة، مما تسبب في انتشار حالة من الفوضى خلال محاولتهم الهروب من الرصاص ولجوئهم إلى المساجد والشوارع القريبة للاحتماء بها.





وأدى الهجوم إلى احتراق موقف للسيارات كان المتظاهرون قد حولوه إلى قاعدة لاعتصامهم، بينما كانت المباني المحيطة بالميدان مملوءة بثقوب الرصاص.





وأدانت الأمم المتحدة في بيان، الهجوم الذي استهدف متظاهري ساحة الخلاني وسط بغداد، واعتبرت أن قتل المحتجين "عمل وحشي"، مشددة على وجوب تحديد هوية المهاجمين وتقديمهم للعدالة دون تأخير.





وجاءت هجمات الجمعة بعد ساعات من فرض واشنطن عقوبات على زعيم جماعة "عصائب أهل الحق" الموالية لإيران، التي توجه إليها اتهامات بالضلوع في الهجمات على المتظاهرين.





و حذرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، التي تعتبر إيران عدوًا رئيسيًا ، من الهجمات المتزايدة على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق والتي تُلقي باللوم فيها على الجماعات الشيعية المسلحة التي تدعمها طهران.





وقال مايك بومبو وزير الخارجية في بيان "الشعب العراقي يريد عودة بلده. يدعون إلى إصلاح حقيقي ومساءلة وإلى قادة جديرين بالثقة يضعون المصالح الوطنية العراقية في المرتبة الأولى. نعلن العقوبات على ثلاثة عراقيين - قيس الخزعلي ، ليث الخزعلي ، وحسين فاضل عزيز اللامي - الذين ينتمون إلى القوة شبه العسكرية الشيعية".





وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق، في بيان مساء أمس السبت، إن استهداف المتظاهرين السلميين في ساحة الخلاني وجسر السنك وسط بغداد، يرقى لمستوى "الجرائم الإرهابية".





وطالبت المفوضية بإلقاء القبض على الذين تسببوا في هذا العمل الإجرامي الشنيع الذي يرقى الى مستوى "الجرائم الإرهابية".





وكان قد دعا رجل الدين الشيعي علي السيستاني الذي يتمتع بنفوذ قوي في البلاد بشكل غير مباشر إيران إلى عدم التدخل في السياسة العراقية ، بعد استقالة رئيس الوزراء مؤخرًا عادل عبدالمهدي، ومن المقرر أن يختار البرلمان حكومة جديدة.





قبل دعوة السيستاني ، سافر الجنرال قاسم سليماني - قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني - إلى بغداد في استعراض للنفوذ.





قال ديفيد شينكر ، كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في الشرق الأوسط ، إن وجود القائد الإيراني في بغداد "ليس طبيعيًا"، واضاف شينكر للصحفيين "هذا غير تقليدي وهو يمثل مشكلة بشكل لا يصدق وهو انتهاك كبير للسيادة العراقية".





لم يستبعد شنكر فرض عقوبات على المزيد من العراقيين بمن فيهم المسؤولون الحكوميون.



