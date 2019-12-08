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أخبار البلد

غدا.. اجتماع على مستوى وزراء الخارجية وزراء الموارد المائية حول سد النهضة بواشنطن

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 11:56 ص
صدى البلد
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أ ش أ
يعقد غدا في العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية ووزراء الموارد المائية من الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا)، برعاية وزير الخزانة الأمريكي، ومشاركة البنك الدولي، وذلك لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.

وذكر بيان لوزارة الموارد المائية والري اليوم أن عقد هذا الاجتماع يأتي في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) في واشنطن 6 نوفمبر الماضي، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكي، وحضور رئيس البنك الدولي، في ضوء الاتفاق على عقد أربعة اجتماعات فنية ويتخللهم اجتماعين بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية فيما يخص سد النهضة.

ومن المقرر أن يستكمل الاجتماع النقاشات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وعقد الاجتماع الأول في إثيوبيا يومي 15 و16 نوفمبر الماضي، فيما عقد الاجتماع الثاني بالقاهرة يومي 2 و3 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن السعي لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، في إطار رغبة الجانب المصري في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالي، وأيضا في إطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود وهي آلية دولية متعارف عليها في إدارة أحواض الأنهار المشتركة.
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