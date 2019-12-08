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منوعات

القبض على مجموعة شباب ضربوا أحد المارة وصوروه ونشروها على الفيس بوك للتفاخر

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 11:55 ص
أحد المتهمين
أحد المتهمين
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مريم صليب
ألقت الشرطة البريطانية القبض على 5 شباب قاموا بضرب شاب يبلغ من العمر 20 عاماً حتى الموت بسبب دفاعه عن أبيه الذي استنجد به بعد أن اعتدى هؤلاء المتسكعين عليه . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الشرطة ألقت القبض على 5 شباب كلهم في عمر العشرينيات بعد ضربهم لأحد الرجال أثناء مروره في أحد الشوارع ليلا عائدا إلى منزله . 

أشارت تحقيقات الشرطة أن الشباب لم يكونوا في حالتهم الطبيعية و كانوا في حالة سكر ، و لكن ما قاموا به كان بشعا فقد حاولوا أن يستفزوا ذلك الرجل الكبير حتى بدأ أن يصرخ في وجههم جميعا . 

قاموا بدفعها إلى الأمام و بدأوا في تصويره أثناء الاعتداء عليه بالضرب، ولكن لم يتحمل إبنه أن يرى والده في تلك الحالة ، فضرب أحدهم وكسر أنفه لكن عددهم الكبير تسبب في تلقيه ضربا مبرحا وتركوه بين الجياة والموت . 

نشر أحد هؤلاء المجرمين مقطع فيديو أثناء ضرب الرجل الكبير.

وألقت الشرطة القبض عليهم من خلال الفيديو وحققت الشرطة معهم بعد انتشار الفيديو ومطالبة المواطنين بالقبض عليهم .
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