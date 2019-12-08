القبض على مجموعة شباب ضربوا أحد المارة وصوروه ونشروها على الفيس بوك للتفاخر

ألقت الشرطة البريطانية القبض على 5 شباب قاموا بضرب شاب يبلغ من العمر 20 عاماً حتى الموت بسبب دفاعه عن أبيه الذي استنجد به بعد أن اعتدى هؤلاء المتسكعين عليه .





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الشرطة ألقت القبض على 5 شباب كلهم في عمر العشرينيات بعد ضربهم لأحد الرجال أثناء مروره في أحد الشوارع ليلا عائدا إلى منزله .





أشارت تحقيقات الشرطة أن الشباب لم يكونوا في حالتهم الطبيعية و كانوا في حالة سكر ، و لكن ما قاموا به كان بشعا فقد حاولوا أن يستفزوا ذلك الرجل الكبير حتى بدأ أن يصرخ في وجههم جميعا .





قاموا بدفعها إلى الأمام و بدأوا في تصويره أثناء الاعتداء عليه بالضرب، ولكن لم يتحمل إبنه أن يرى والده في تلك الحالة ، فضرب أحدهم وكسر أنفه لكن عددهم الكبير تسبب في تلقيه ضربا مبرحا وتركوه بين الجياة والموت .





نشر أحد هؤلاء المجرمين مقطع فيديو أثناء ضرب الرجل الكبير.



