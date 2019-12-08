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فيديوجراف| نزال الدرعية.. أكبر حدث رياضي في العالم

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:47 م
نزال الدرعية
نزال الدرعية
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منار شعبان
حضر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، منافسات نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة والتي تُقام منافساته في "ميدان الدرعية" بالعاصمة السعودية الرياض، والذي يعد أكبر حدث رياضي في العالم هذا العام.

وأقيمت المنافسة بين حامل اللقب المكسيكي آندي رويز جونيور، ومنافسه البريطاني أنتوني جوشوا، والذي استطاع أن يستعيد اللقب من منافسة وتعتبر هذه المنافسة ضمن موسم الدرعية برعاية من صندوق الاستثمارات العامة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:
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