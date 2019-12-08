رئيس هيئة الاستعلامات: هناك حالة من الصراعات الضخمة بين الدول.. والشائعات ازدات منذ أحداث يناير 2011

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات نقيب الصحفيين، إن الشائعات هي ميراث تاريخي في المجتمعات وليست أمرًا حديثًا.





وأضاف نقيب الصحفيين خلال فعاليات ندوة علمية منعقدة بأكاديمية الشرطة بعنوان مخططات إسقاط الدول من الداخل: هناك حالة من الصراعات الضخمة بين عدد من الدول حاليا لا تتضمن حروب الشائعات.





وكشف نقيب الصحفيين عن ان تداول الشائعات ازداد خلال فترة عدم الاستقرار منذ احداث يناير 2011 وحتى الان نظرا لعدم وجود اختلافات عرقية او دينية او اجتماعية في مصر .





وأضاف نقيب الصحفيين ان هناك تنظيمات ارهابية ومنابرها الإعلامية تعمل من الخارج على إطلاق الشائعات في الفترة الحالية مستهدفة مؤسسات الدولة.





وطالب ضياء رشوان بتصدي المواطنين للشائعات لاننا وقت حرب بناء مجتمع ودولة ولابد من تكاتف جميع فئات المجتمع.





انطلقت فاعليات الجلسة الافتتاحية الأولى، فى ندوة أكاديمية الشرطة تحت عنوان " مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها" .





ويشارك بها العميد ايمن سعد الدين بأكاديمية الشرطة واللواء أركان حرب حسام انور المختصر بأكاديمية ناصر العسكرية و العميد احمد دسوقي بقطاع الأمن الوطنى ، والدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات ، والدكتور تعليم سعد زغلول رئيس المركز الاعلامى بمجلس الوزراء والعميد خالد عكاشة مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية ويدير وقائع الندوة الإعلامى نشأت الديهى " قناة ten.





يذكر أن وزارة الداخلية قد نظمت بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة ندوة بعنوان مخططات إسقاط الدول من الداخل والخارج ، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وذلك بحضور اللواء أحمد إبراهيم مدير أكاديمية الشرطة، واللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الإعلام والعلاقات.





وشهدت تلك الندوة مشاركة طلبة الكلية الحربية وطلاب الجامعات المصرية المختلفة،لتوعيتهم بإخطار تلك المخططات لتوعيتهم بتلك الخطط الشيطانية التي تستهدف أمن البلاد.





ويشارك بها العميد ايمن سعد الدين بأكاديمية الشرطة واللواء أركان حرب حسام انور المختصر بأكاديمية ناصر العسكرية و العميد احمد دسوقي بقطاع الأمن الوطنى ، والدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات ، والدكتور تعليم سعد زغلول رئيس المركز الإعلامي بمجلس الوزراء والعميد خالد عكاشة مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية ويدير وقائع الندوة الإعلامى نشأت الديهى " قناة ten.





يذكر أن وزارة الداخلية قد نظمت بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة ندوة بعنوان مخططات إسقاط الدول من الداخل والخارج ، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وذلك بحضور اللواء أحمد إبراهيم مدير أكاديمية الشرطة، واللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الإعلام والعلاقات.



