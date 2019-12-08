ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

رئيس هيئة الاستعلامات: هناك حالة من الصراعات الضخمة بين الدول.. والشائعات ازدات منذ أحداث يناير 2011

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 12:16 م
الدكتور ضياء رشوان
الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات نقيب الصح
Advertisements
مصطفى الرماح
قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات نقيب الصحفيين، إن الشائعات هي ميراث تاريخي في المجتمعات وليست أمرًا حديثًا. 

وأضاف نقيب الصحفيين خلال فعاليات ندوة علمية منعقدة بأكاديمية الشرطة بعنوان مخططات إسقاط الدول من الداخل: هناك حالة من الصراعات الضخمة بين عدد من الدول حاليا لا تتضمن حروب الشائعات. 

وكشف نقيب الصحفيين عن ان تداول الشائعات ازداد خلال فترة عدم الاستقرار منذ احداث يناير 2011 وحتى الان نظرا لعدم وجود اختلافات عرقية او دينية او اجتماعية في مصر . 

وأضاف نقيب الصحفيين ان هناك تنظيمات ارهابية ومنابرها الإعلامية تعمل من الخارج على إطلاق الشائعات في الفترة الحالية مستهدفة مؤسسات الدولة. 

وطالب ضياء رشوان بتصدي المواطنين للشائعات لاننا وقت حرب بناء مجتمع ودولة ولابد من تكاتف جميع فئات المجتمع. 

انطلقت فاعليات الجلسة الافتتاحية الأولى، فى ندوة أكاديمية الشرطة تحت عنوان " مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها" .

ويشارك بها العميد ايمن سعد الدين بأكاديمية الشرطة واللواء أركان حرب حسام انور المختصر بأكاديمية ناصر العسكرية و العميد احمد دسوقي بقطاع الأمن الوطنى ، والدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات ، والدكتور تعليم سعد زغلول رئيس المركز الاعلامى بمجلس الوزراء والعميد خالد عكاشة مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية ويدير وقائع الندوة الإعلامى نشأت الديهى " قناة ten.

يذكر أن وزارة الداخلية قد نظمت بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة ندوة بعنوان مخططات إسقاط الدول من الداخل والخارج ، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وذلك بحضور اللواء أحمد إبراهيم مدير أكاديمية الشرطة، واللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الإعلام والعلاقات.

وشهدت تلك الندوة مشاركة طلبة الكلية الحربية وطلاب الجامعات المصرية المختلفة،لتوعيتهم بإخطار تلك المخططات لتوعيتهم بتلك الخطط الشيطانية التي تستهدف أمن البلاد.

ويشارك بها العميد ايمن سعد الدين بأكاديمية الشرطة واللواء أركان حرب حسام انور المختصر بأكاديمية ناصر العسكرية و العميد احمد دسوقي بقطاع الأمن الوطنى ، والدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات ، والدكتور تعليم سعد زغلول رئيس المركز الإعلامي بمجلس الوزراء والعميد خالد عكاشة مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية ويدير وقائع الندوة الإعلامى نشأت الديهى " قناة ten.

يذكر أن وزارة الداخلية قد نظمت بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة ندوة بعنوان مخططات إسقاط الدول من الداخل والخارج ، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وذلك بحضور اللواء أحمد إبراهيم مدير أكاديمية الشرطة، واللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الإعلام والعلاقات.

وشهدت تلك الندوة مشاركة طلبة الكلية الحربية وطلاب الجامعات المصرية المختلفة، لتوعيتهم بإخطار تلك المخططات لتوعيتهم بتلك الخطط الشيطانية التي تستهدف أمن البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضياء رشوان: مصر تولي اهتماما كبيرا بملف حقوق الإنسان

منتجات الأثاث والسلع الغذائية لنزلاء السجون بأسعار مخفضة | صور

شاهد .. مزرعة دواجن ونعام داخل منطقة سجون طرة

رئيس أكاديمية الشرطة: حروب الجيل الرابع تهدف لهدم الدول ونشر الشائعات.. صور

مساعد وزير الداخلية للإعلام: تكاتف الشعب أفضل وسيلة لمواجهة حرب الشائعات

فى ندوة أكاديمية الشرطة.. عميد أيمن سعدالدين يوضح أساليب نشر الشائعات وطرق مواجهتها.. صور

ترشيحاتنا

خاصية غير متوقعة.. واتس آب يطرح تحديثا جديدا بميزة مذهلة

القلب والعظام والدايت .. 7 فوائد صحية لأكل الكرنب النيء

بـ البيجامة.. هيدى كرم تتألق برفقة الحيوانات من حديقة منزلها

تريند الفن | تطورات الحالة الصحية لنجم نصيبي وقسمتك بعد إصابته بـ السرطان.. فيديو جرىء جديد لـ زوجة أحمد الفيشاوي

يمنع ظهور علامات تقدم السن.. 6 فوائد لاستخدام الإسبرين في الوجه

بعد واقعة الرقص في مدرسة بكفر الشيخ.. برلمانية تطالب بحرمان الطلاب المستهترين من الأنشطة الدراسية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمطار وطقس سيئ يضربان أنحاء متفرقة من الإسكندرية.. صور

هنفطر إيه النهاردة.. زبادي بالشوفان وعصير برتقال بالجزر

مطار القاهرة يعلن عن مزاد جديد للسيارات ديسمبر الجاري .. صور