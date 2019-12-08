محاضر بأكاديمية ناصر: الشائعة سلاح أخطر من المستخدم في الجيوش النظامية.. صور

قال اللواء أركان حرب حسام انور المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ، بأن المواطن عليه لا يكون أداة فى هدم الدولة ولا تتردد الشائعات بل يكون الحائط البناء للدولة فى مواجهة المخططات.





قال اللواء حسام أنور المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية اصبحت الشائعه سلاح أخطر من المستخدم في الجيوش النظامية لانها تسخدم داخليا لهدم الدولة فاصبحت الشائعه موجه إلى المواطن لأحداث حالة من الزعزعة وإحباط المواطنين حتى يصل إلى عدم الولاء ليصبح هو الأداء لهدم الدولة فما يحدث على أرض الواقع هو مقصود والمستخدم هو المواطن.





فأكثر النجاحات التي نحققها في الاقتصاد وهناك مؤشرات ايجابيه من إنجازات في كافةالمجالات واجاب انور عن كيف يتم إحباط المواطن مؤكدا ان هناك تطور في التكنولوجيا تستطيع من خلالها تزييف الحقائق .





فهناك سرعه في نشر الأكاذيب لاستهداف المواطن فيصبح المواطن دون وعي اداه لهدم مؤسسات الدولة سواء سياسيا أو اقتصاديا اواجتماعيا لتصل إلى مرحلة الدولة الفاشلة تم النيل منها وتكون غير قادرة على السيطرة بمؤسساتها، كل هذا يتم من دول خارجية ليصل إلى هدم الدول من الداخل.





وأكد أنور أن هدم المنطقة وتقسيمها فمصر التي تقف ضد التقسيم فالمخطط بدء منذ 2011 نجح في الكثير من الدول وفشل في مصر لوجود قيادة قوية وتوعية للشعب المصري فالموضوع لم ينتهي بعد وكل ما تتوالي النجاحات نواجه أكثر تحديات واستهداف للدولة فالمواطن يمكن أن يكون عنصر بناء أو عنصر هدام.





وأضاف" انور" لا تكن أداه تستخدم في هدم دولتك بعدم ترديدالشائعات وتأكد من المصادر الرسمية للدولة وحين تصل إلى مرحلة من الاقتناع ستصبح مدافعا عن الدولة.









انطلقت فاعليات الجلسة الافتتاحية الأولى، فى ندوة أكاديمية الشرطة تحت عنوان " مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها" .





ويشارك بها العميد ايمن سعد الدين بأكاديمية الشرطة واللواء أركان حرب حسام انور المختصر بأكاديمية ناصر العسكرية و العميد احمد دسوقي بقطاع الأمن الوطنى ، والدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات ، والدكتور تعليم سعد زغلول رئيس المركز الاعلامى بمجلس الوزراء والعميد خالد عكاشة مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية ويدير وقائع الندوة الإعلامى نشأت الديهى " قناة ten.









يذكر أن وزارة الداخلية قد نظمت بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة ندوة بعنوان مخططات إسقاط الدول من الداخل والخارج، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وذلك بحضور اللواء أحمد إبراهيم مدير أكاديمية الشرطة، واللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الإعلام والعلاقات.



