استشاري مخ وأعصاب: الألعاب الإلكترونية تقلل من ذكاء الأطفال.. فيديو

قال الدكتور ماجد ارنست رياض، استشاري المخ والاعصاب والطب النفسي جامعة عين شمس، إن الألعاب الإلكترونية تنقسم إلى ما يتعلق بألعاب الذكاء على اجهزة الحاسب الالي مثل الشطرنج، وهناك العاب الاثارة والمتعة والترفيه وهي الاكثر شيوعًا وانتشارًا بين الاطفال والشباب، وهناك الألعاب التعليمية والمعرفية التي من خلالها يتم اكتساب مهارة او لغة او معلومات عامة.



وتابع الدكتور ماجد ارنست، من خلال حواره في برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يذاع على قناة مصر الأولى، أن كل من تلك التكنولوجيا والالعاب الالكترونية لها سلاح ذو حدين إيجابي وسلبي، وفيما يتعلق بالجزء السلبي لانتشار هذه الألعاب فأصبحت كنوع من انواع الادمان عند الأطفال والمراهقين والشباب.



وأضاف الدكتور ماجد ارنست، أن هذه الحالة من الادمان التي وصل إليها الطفل باتت تجعله في نوع من الانطوائية والعزلة وليس له القدرة على عمل علاقات اجتماعية والتواصل مع الاخرين او اقرانه، تقليل قدرته على الاستذكار والتذكر.



وذكر الدكتور ماجد ارنست، أن الألعاب التي تحمل الكثير من العنف والدماء تكون لدى الطفل انفعالات عدوانية وعنيفة ومضطربة، وفيما يتعلق بالجزء النفسي فيؤثر كل هذا عليه حتى يصل إلى مرحلة من التدهور العلمي والعملي.



ونوه: أن أيضًا تصيب هذه الألعاب الكثير من الارهاق البدني وعدم قدرة الأطفال على ممارسة الرياضة، فكثرة التعامل مع هذه الالعاب يسبب آلام في الظهر والرقبة وآلام الرسغ والإبهام، والزيادة في الوزن أو حالات الهزال لدرجة الوفاة، وأيضًا فقد الطفل علاقته بربه وتأدية فريضة الصلاة في المسجد او الكنيسة وهذا من اساسيات التربية عند الأطفال، ولكن في النهاية "كل ما يزيد عن حده..ينقلب ضده".



