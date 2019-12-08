وزير الإسكان: نعمل على زيادة المعمور من 6% إلى 16 %.. فيديو

قال وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، إن المدن الجديدة تقوم بالخدمات للمحيط العمرانى لها، لافتًا إلى ان كل مدينة جديدة تتكون من مكونات داخلية تتلائم بالمحيط العمرانى الخاص بها، وتختلف من مدينة إلى اخرى.





وأضاف وزير الإسكان، خلال كلمته بمؤتمر مدن المستقبل، أن فرص التنمية والاستثمار فى كل مدينة جديدة لا تتشابه بالأخرى، موضحًا ان كل مدينة جديدة يتم إنشاؤها تلعب دورًا على المستوى الاقليمى وبعضهم لها دور على المستوى القومى وتقوم بها.





وأكد ان حجم ما يتم فى الاستثمار العمرانى الجديد، مشيرًا إلى أنه يتم مضاعفة المعمور من 6 إلى 16% خلال الاهتمام بالتنمية العمرانية فى الفترة الأخيرة، مؤكدًا ان ذلك يقدر بحجم تنمية كبير جدًا على مستوى الجمهورية.





وتابع أن المدن الجديدة التى تنمو بشكل كبير مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد بدأت التنمية بها منذ 40 عاما واكثر، مضيفًا أن هناك بعض المدن التى تم إنشائها منذ 25 سنة وحجم الاستثمار بها لم يتعدى 3 مليارات جنيه طوال عمر المدينة.



