رؤساء شركات صناعة الورق يطالبون بقصر استيراد ورق الصحف على المؤسسات الصحفية





طالب رؤساء شركات صناعة الورق بفرض رسم وقاية لحماية صناعة الورق ، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، المنعقد برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، وبحضور المهندس عمرو نصار، لمناقشة المشكلات التى تواجه صناعة الورق وصناعة محلية استراتيجية لإنتاج الورق اللازم لطباعة الكتاب المدرسى المستخدم فى العملية التعليمية وما تتعرض له من أزمات فيما يخص ارتفاع أسعار الطاقة خاصة الغاز الطبيعى والضرائب والجمارك وغزو الأوراق المستوردة.





وطالب المشاركون في الاجتماع بقصر استيراد ورق الصحف على المؤسسات الصحفية او من ينوب عنها و منع استيراد اي ورق غير مطابق للمواصفات كما شدد المشاركون في الاجتماع بفرض رسم حماية على الصناعة.





وقال جلال السويدي رئيس الشركة المصرية لصناعة الورق ان الحرب بين أمريكا الصين أثرت على سعر خامات الورق ، مضيفا "و اليوم سعر الدشت ارتفع ، بينما أكد شريف عثمان رئيس شركة العبور لصناعة الورق بفرض رسم وقاية ٣٠ ٪‏ على الورق المستورد.





وحذر النائب محمد عطية الفيومي من توقف مصانع الورق واصفا إياها بالأمر الخطير ، و طالب النائب رضوان الزياتي بخفض أسعار الطاقة الموجهة لصناعة الورق لتشجيع المستثمرين و لحماية الصناعة.



