قافلة طبية فى أمراض العيون لعلاج المرضي بالغربية.. صور

وقعت قافلة طبية مجانية متخصصة فى أمراض العيون، نظمتها أمانة حزب مستقبل وطن بمركز بسيون بمحافظة الغربية بالتعاون مع أحد مراكز العيون والليزك الخاصة، اليوم، الفحص على مئات المواطنين من أهالي القرية صالحجر التابعة للمركز.



وشملت أعمال القافلة التي أقيمت بالقرية، الكشف على نحو 500 حالة من أهالي صالحجر بالمجان، وتحويل بعض الحالات منهم لإجراء عمليات مختلفة ما بين مياه بيضاء، وتصحيح نظر، وتثبيت، بخصم 50 %، وعمل نظارات طبية لحالات أخرى بخصم 50%.



وتأتى هذه القافلة ضمن سلسلة قوافل ينظمها حزب مستقبل وطن بمراكز الغربية خلال الفترة الأخيرة، فى إطار فعاليات مبادرة "كلنا معاك" للمشاركة المجتمعية لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين ومحدوى الدخل، ومساعدتهم في الكشف المبكر عن أمراض العيون.